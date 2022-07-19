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تونس تعلن مقتل جندي في مواجهات مع مهربين تسللوا من ليبيا

أخبار العالم العربي

تونس تعلن مقتل جندي في مواجهات مع مهربين تسللوا من ليبيا
AP
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الثلاثاء، مقتل جندي بمنطقة برج الخضراء بمحافظة تطاوين في أقصى جنوب البلاد، بعد إصابته بطلق ناري من سيارات تهريب قادمة من ليبيا.

وأفادت الوزارة في بيان بأن العسكري توفي بعد مواجهة في منطقة برج الخضراء بعد إصابته بطلق ناري من سيارات تهريب عمدت إلى إطلاق النار على دورية عسكرية، مبينة أن دورية عسكرية عاملة بمنظومة تأمين الحدود بقطاع برج الخضراء، تصدت يوم الإثنين إلى محاولة ست سيارات تهريب الدخول إلى التراب التونسي قادمة من التراب الليبي في اتجاه الجزائر.

وأشارت وزارة الدفاع التونسية إلى أن "الدورية ردت الفعل، وأجبرت السيارات على الفرار والعودة أدراجها".

المصدر: "الوسط"

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