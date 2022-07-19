تونس.. التحقيق مستمر مع الغنوشي بشبهة تبييض الأموال

لا يزال التحقيق مستمرا مع رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي في مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة منذ نحو 8 ساعات حتى الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة نور الدين العرباوي في تصريحات للأناضول إن "التحقيق لا يزال مستمرا مع رئيس الحركة راشد الغنوشي في قطب مكافحة الإرهاب بالعاصمة".

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وأوضح أن "الغنوشي دخل الساعة العاشرة صباحا (09:00 ت.غ.) لمقر القطب واستمر استنطاقه إلى غايته الثانية والنصف ظهرا (13.30 ت.غ)".

وتابع العرباوي أن "المحامين بدأوا مرافعاتهم في الساعة الثالثة (14.00 ت.غ) ولا تزال المرافعات مستمرة الى حد الآن (16:40 ت.غ) ولا يزال رئيس الحركة داخل مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

ويتم التحقيق مع الغنوشي في قضية جمعية "نماء" التنموية بشبهة "تبييض أموال".

وأكد القيادي في الحركة نور الدين البحيري إن الغنوشي "لا علاقة له بهذه الجمعية لا من قريب ولا من بعيد واسمه تم ذكره بشكل عرضي ولا يوجد أي موجب لإيقافه".

وأضاف البحيري، في تصريحات للصحفيين أما مقر المحكمة: "إذا تم إيقاف الغنوشي اليوم فلكل حادث حديث".

واعتبر الغنوشي، في تصريح له أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الثلاثاء، أنه يواجه "تهما كيدية في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق".

وأضاف: "أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التّونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية ‏مستقلة".

المصدر: وكالات