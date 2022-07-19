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مصر.. علاء مبارك يتحدث عن كارثة

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مصر.. علاء مبارك يتحدث عن كارثة
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نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تغريدة علي حسابه في "تويتر" حول كارثة في االساحل الشمالي.

وقال: "يتعرض الساحل الشمالي الذى يعتبر من اجمل شواطئ العالم لعملية نحر شديد للشواطئ المجاورة لمراسي، لابد من معرفة الأسباب الحقيقية التى أدت الى هذا، وهل بناء مارينا مراسي سبب من الأسباب ام هناك أسباب اخرى".

المصدر: RT

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