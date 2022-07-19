ليبيا.. الدبيبة يوجه بتنظيم العمل وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بمعبر حدودي مع تونس

أصدر رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة تعليماته بضرورة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح، في منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.

وشدد عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تطبيق معايير العمل داخل المعابر الحدودية.

وجاء ذلك خلال ترأسه صباح الثلاثاء، اجتماعا بديوان مجلس الوزراء في طرابلس خصص لمتابعة أوضاع منفذ رأس جدير، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والمواصلات والحكم المحلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وعميد بلدية زوارة ومدير منفذ رأس اجدير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على "فيسبوك"، إن مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية قدم في بداية الاجتماع عرضا يوضح الخطة التطويرية للمعبر والأعمال المنجزة، التي من شأنها المساعدة في راحة المسافرين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أعطى خلال الاجتماع تعليماته لوزيري الخارجية والداخلية للتنسيق مع الجانب التونسي من أجل تفعيل البوابة التونسية وتحسين عملها بما يتناسب مع عدد المسافرين الليبيين.

وطالب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، خلال اجتماعه في 13 يوليو الجاري، مدير أمن منفد رأس جدير، العميد سالم العكعاك بضرورة الإسراع في وضع الحلول العاجلة لحركة التنقل للمسافرين والبضائع بين البلدين، والعمل على تطوير المرافق الخدمية بالمنفذ.

وفي 14 يونيو الماضي، اتفق المسؤولون في وزارتي المواصلات والداخلية من الجانبين الليبي والتونسي، على تكثيف الاجتماعات التنسيقية بين الأجهزة الأمنية للبلدين، وتكليف إدارة المنافذ والأجهزة الإدارية بوضع تصور ورؤية مشتركة بين البلدين.

وأضافت وزارة المواصلات حينها أن المسؤولين في تونس وليبيا ناقشوا فتح ممر آمن للحالات الإنسانية والمرضى تضع في الاعتبار الجانب الإنساني وسرعة وصولهم للعيادات بشكل عاجل، وتسهيل حركة سير المسافرين وحركة تنقل البضائع بين البلدين، مؤكدة اتفاق الجانبين على تنفيذ ما تم التوصل إليه للمصادقة عليه من قبل الطرفين في مدة شهر من تاريخ هذا الاجتماع.

المصدر: موقع "بوابة الوسط" الليبية