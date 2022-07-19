الرئيس التونسي: سنعبر من ضفة في التاريخ إلى أخرى

وعد الرئيس التونسي قيس سعيّد بتحقيق "جملة من المشاريع الكبرى" قائلا إن ذلك "ليس للعبور من منطقة إلى أخرى، بل من ضفة في التاريخ إلى ضفة أخرى".

جاء تصريح سعيّد خلال إشرافه على انطلاق أشغال الجزء الأوّل من مشروع جسر بنزرت، في منطقة العين الكبيرة.

وذكر موقع "موزاييك" أن الرئيس انتقد تأخر انطلاق المشروع، قائلا: "إذا كانت الدراسات جاهزة من مدة والتمويل متوافرا والإطارات موجودة لماذا يتأخر المشروع".

وأرجع سعيّد سبب التأخير إلى الوضع السياسي الذي كان سائدا في البلاد والذي كاد يطيح بالدولة، على حدّ قوله.

وأكد الرئيس التونسي حرصه على إنجاز مشاريع كبرى، قائلا: ''سنحقّق جملة من المشاريع الكبرى، ليس للعبور من منطقة إلى أخرى بل من ضفة في التاريخ إلى ضفة أخرى وسنعبر رغم الحواجز والعراقيل".

وأضاف سعيّد: "سنحقق الكثير من المشاريع، منها مشروع تحلية المياه، إذ ليس من المعقول توافر المياه في القوارير والمجاري، وعدم توافره في مناطق أخرى".

المصدر: "موزاييك"