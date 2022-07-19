ميقاتي: مداهمة البنك المركزي استعراض يعرض البلد "لاهتزاز لا تحمد عقباه"

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن أسفه إزاء "الطريقة الاستعراضية" في مداهمة البنك المركزي، وقال إن ذلك يعرّض البلد "لاهتزاز لا تحمد عقباه".

وكتبت صفحة رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية أن ميقاتي أبدى أسفه "للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد".

وأضاف ميقاتي أن "مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وجدد ميقاتي التأكيد على أنه يتمسك بالقضاء العادل، قائلا: ""لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا".

وطالب بمعالجة ذلك الملف عبر "توافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك".

وكانت القاضية غادة عون أعلنت أنها دخلت المصرف المركزي تنفيذا لأمر قضائي، بحثا عن الحاكم رياض سلامة الذي سبق أن داهمت منزله دورية من جهاز أمن الدولة، في 21 من الشهر الماضي، وذلك بإشارة من القاضية عون، وتنفيذا لمذكرة إحضار بحقه.

المصدر: RT