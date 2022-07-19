ليبيا.. مجلس قبائل الطوارق يرفض محاولات نشر الفتنة في أوباري

عبر مجلس قبائل الطوارق بليبيا عن رفضه لكل المحاولات التي تهدف لنشر الفتنة بين مكونات منطقة أوباري، مؤكدا دعمه للجهود الأمنية لآمر منطقة سبها العسكرية الفريق ركن علي سليمان كنه.

وقال المجلس في بيان، تعليقا على الأحداث الأمنية الأخيرة في ليبيا إن"«ليبيا وحدة واحدة ولا تقبل القسمة إلا مع نفسها، وعلى الجميع العمل على توحيد الكلمة ونبذ الفرقة ورص الصف من أجل توحيد المؤسسات السياسية والأمنية".

وأكد المجلس أنه "ضد كل المحاولات التي تهدف لنشر الفتنة بين مكونات منطقة أوباري خاصة وليبيا عامة، معبرا عن "رفضه لكل ما يؤدي إلى الاحتراب بين مكونات المنطقة الأمنية".

المصدر: "الوسط"