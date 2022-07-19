لافرنتييف: روسيا تأمل أن تساعد القمة الإيرانية في حل الأزمة السورية

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن موسكو تتوقع أن تؤدي قمة ثلاثي أستانا في إيران، إلى حل المشكلة السورية عبر الحوار.

وأضاف المبعوث الروسي، في حديث تلفزيوني: "تبذل روسيا الاتحادية جهودا لإقناع القيادة التركية بعدم اللجوء إلى أساليب القوة لحل المشاكل العاجلة، بل أن تحاول القيام بذلك من خلال المفاوضات، ومن خلال الحوار بين الأطراف المعنية وذات العلاقة".

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وتابع لافرنتييف القول: "ونأمل أن تساهم القمة الثلاثية - في تطور هذه القضية ودفعها في الاتجاه الصحيح للحوار السياسي".

ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور طهران اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يبحث رؤساء روسيا وتركيا وإيران القضية السورية.

وسيصدر عن قادة الدول الثلاث، بيان مشترك خلال الاجتماع.

المصدر: نوفوستي