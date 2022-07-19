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إعلام كويتي: أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء

أخبار العالم العربي

إعلام كويتي: أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء
AP
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أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر مطلعة بأن "أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة".

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وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن في يونيو الماضي، عن حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات.

وفي مايو الماضي، صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم في تصريف عاجل بشؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

المصدر: "القبس"

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