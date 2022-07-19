إسرائيل "تشرعن" بؤرة استيطانية جديدة في رام الله

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، عن إقدام السلطات الإسرائيلية على "شرعنة" بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله.

وذكر أنه تمت اليوم المصادقة على بناء أكثر من 114 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر 150 دونما في المنطقة الواقعة شرقي رام الله في البؤرة الاستيطانية "متسبيه داني".

وأشار شعبان، إلى أن سلطات إسرائيل ومن خلال جملة مصادقاتها على المخططات الاستيطانية الأخيرة، تهدف إلى إنشاء كتل استيطانية كبيرة على أراضي المواطنين وتحديدا في المنطقة الشرقية من الضفة الغربية لاسيما تلك المحيطة بالأغوار الفلسطينية، في تنفيذ صامت لمقررات صفقة القرن.

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وشدد شعبان على أن، وجود مستوطنة "متسبيه داني" التي تم بناؤها في عام 1999 في عهد حكومة نتنياهو الأولى، يعزل مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين بهدف منعهم من الوصول إليها.

وحذر شعبان من نية المستوطنين إقامة مجموعة من البؤر الجديدة وتحديدا في الأيام القليلة القادمة.

المصدر: maannews.ne