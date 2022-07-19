محمد بن زايد يعلق على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا

علق الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين بلاده وفرنسا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الشيخ محمد بن زايد: "شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم..نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة".

شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم .. نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة. pic.twitter.com/4RzWIPliBu — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 19, 2022

هذا وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شهد مع ماكرون توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في مجال للطاقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والثانية اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي " أدنوك" و " توتال إنرجيز".

وأوضحت "وام" أن "الشراكة الإستراتيجية الأولى تركز على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعداداً للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف "COP28" التي تعقد في دولة الإمارات عام 2023".

وأشارت إلى أن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تستند على العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين دولة الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة دولة الإمارات الرائدة عالميا موردا مسؤولا وموثوقا للطاقة، حيث تمتلك الدولة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم وتلتزم بالمساهمة في ضمان أمن الطاقة العالمي".

المصدر: "وام" + RT