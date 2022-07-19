صحيفة تركية: ليس هناك فراغ في الشرق الأوسط وإنما فائض لـ"أمريكا الإمبريالية"

اعتبرت صحيفة "جمهوريت" التركية أن الولايات المتحدة، التي ترى نفسها "سيدة" للشرق الأوسط، تفقد نفوذها في المنطقة.

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جاء ذلك في مقال للكاتب محمد علي غولير تعليقا على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام جولة إلى الشرق الأوسط السبت الماضي، قال فيه إن الولايات المتحدة تعتزم البقاء في المنطقة حتى لا تترك فراغا هناك تملؤه روسيا والصين.

وأشار الكاتب إلى أن تصريح بايدن يدرج في سياق تشكيل "تحالف عربي إسرائيلي" ضد إيران على خلفية تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، لكن كلام الزعيم الأمريكي "فيه مشكلة كبيرة"، حسب الكاتب، لأن العلاقات بين الصين وروسيا مع الدول العربية وإسرائيل تتطور وتتعمق.

ولفت المقال إلى أن تصريح بايدن يحمل كل اللاأخلاقية لـ"وجهة نظر إمبريالية"، إذ تعتبر الولايات المتحدة نفسها "سيد" الشرق الأوسط، بينما ردت الصين عليه بتأكيد على "احترام السيادة" وشددت على لسان متحدث باسم خارجيتها على أنه "لا يوجد فراغ" في الشرق الأوسط، وأن "سادة الشرق الأوسط هم الشعوب التي تقطنه".

ووافق غولير فإنه لا يوجد فراغ في الشرق الأوسط، مضيفا أن هناك وجودا مفرطا "للإمبريالية" الأمريكية، مع أن هذا الوضع "ليس أبديا".

وخلص الكاتب إلى القول إن إضعاف الهيمنة الأمريكية يؤدي إلى انهيار "الشرق الأوسط الأمريكي"، بينما يساعد "العالم متعدد الأقطاب الجديد" دول الشرق الأوسط في اتباع سياسة خارجية "متعددة الاتجاهات".

المصدر: Cumhuriyet