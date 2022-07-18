الحكومة البريطانية تحسم قضية لمصلحة هيئة الاستثمار الكويتية

أفادت "بلومبيرغ" بأن الحكومة البريطانية تدخلت لحل خلاف قانوني بين مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وأحد مديريه السابقين، بعد أن طلب القضاء وثائق حساسة في القضية.

وقالت الوكالة: "بعد أسابيع من خسارة مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لجلسة استماع حاسمة في إحدى المحاكم البريطانية، كشفت وزارة الخارجية البريطانية أن 20 من موظفي المكتب يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية".

وذكرت "بلومبيرغ" أن صالح العتيقي الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمدرج من بين الأسماء المعنية في القضية، أعلن أنه ملحق مالي للسفارة الكويتية في لندن ولديه امتيازات دبلوماسية.

وأضافت أن رسالة من مدير البروتوكول في وزارة الخارجية البريطانية إلى محكمة استئنافية في البلاد أرسلت بعد خسارة مكتب الاستثمار الكويتي معركة قانونية لتأكيد الحصانة السيادية على موظفين فيه، ولتجنب رفع دعوى قضائية من قبل مدير سابق في المكتب تحول إلى أحد المُبلغين عن ارتكاب مخالفات.

وأوضحت أن سايمون هارد الرئيس السابق للدخل الثابت في المكتب رفع دعوى قضائية ضد مكتب الاستثمار الكويتي في محكمة التوظيف في لندن، بسبب الإبلاغ عن مخالفات وتمييز على أساس السن، فيما رفع مكتب الاستثمار الكويتي دعوى أمام المحكمة العليا متهما هارد بارتكاب مخالفات في الميزانية من خلال زيادة رواتب ومكافآت أثناء غياب أحد كبار المديرين التنفيذيين في المكتب.

وتابعت الوكالة قائلة إن رسالة الحكومة البريطانية إلى إحدى المحاكم المحلية الآن قد يكون لها آثار سلبية على التوظيفات في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، الذي لطالما كان يعلن عن إغراءات وتفويضات استثمارية كجزء من إعلانات التوظيف، وأنه محمي بسبب ارتباطه بدولة الكويت، لكن قاضي محكمة الاستئناف في بريطانيا كان أصدر حكما سابقا بعدم الاعتراف صراحة بأن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يشكل جزءا من البعثة الدبلوماسية الكويتية.

في المقابل، نقلت الوكالة عن متحدث باسم مكتب هارد، أن القضية ما زالت معلقة، حيث يواصل مكتب الاستثمار الكويتي رفض سلطة المحكمة البريطانية لسماع الدعوى المقدمة من قبلنا، وفي الوقت نفسه نعتمد على ذات المحكمة لمتابعة إجراءات القضية ضدهم.

وبينت "بلومبيرغ" أن محكمة العمل البريطانية ستقرر في نهاية الشهر الحالي ما إذا كانت قضية هارد سيتم ضمها مع موظفين سابقين اثنين يقاضيان مكتب الاستثمار في لندن بشأن دعاوى مماثلة، علما أن براشانت فيثلاتي الرئيس السابق لقطاع الأسهم وكارولين تايلور الرئيسة السابقة للموارد البشرية رفعا قضية ضد مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لأسباب مماثلة لقضية هارد.

المصدر: "بلومبيرغ"