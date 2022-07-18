الكويت.. النيابة تحيل عددا من "المرتوتين" إلى محكمة الجنايات

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن النيابة العامة أحالت عددا من "المرتوتين" إلى محكمة الجنايات بعد التحقيق معهم وطالبت بمعاقبتهم على اعتبار أنهم مؤيدون لتغريدة مخالفة للقانون.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع أن النيابة بعد أن حققت مع متهم بسبب تغريدة رصدتها وزارة الداخلية، وأحالته إلى النيابة العامة، قامت بالتحقيق مع "المرتوتين" لتغريدته، وأحالتهم جميعا إلى المحاكمة.

ولفت المصدر إلى أن بعض الأحكام القضائية، تطرقت إلى معاقبة "المرتوتين" لكونهم "يعتبرون مؤيدين لمضمون التغريدة المخالفة للقانون"، فيما لم يجزم البعض الآخر من الأحكام أن "المرتوتين" مؤيدون للتغريدة.

وخلص المصدر إلى أن المحاكم تنظر إلى هذه النوعية من القضايا، بحسب ظروفها ووقائعها وتكييفها القانوني لها.

و"المرتوت" هو الشخص الذي يتفاعل مع تغريدة على "تويتر" ويؤيد محتواها.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية