وزير شؤون "القدس": هناك حاجة ماسة لتعزيز صمود أهالي المدينة بخطوات عملية

قال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، إن هناك حاجة ماسة لتعزيز صمود أهالي القدس بخطوات عملية، في ظل ما يجري فيها من انتهاكات.

وعقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، أضاف الهدمي: "جئنا إلى الجامعة العربية بيت العرب الجامع بتكليف من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، لوضع الأمين العام بصورة ما يجري في المدينة المقدسة بكافة جوانبها، خاصة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة وممنهجة بهدف تقسيم المسجد".

وأشار الهدمي إلى أن الأمين العام "أبدى اهتمامه الكبير ومتابعته الدقيقة لكل التفاصيل وحيثيات ما يجري بالقدس خاصة فيما يتعلق بتغيير الوضع القائم".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الهدمي، أنه لمس من الأمين العام التأكيد على أن "قضية القدس حاضرة من خلال القمم العربية والاجتماعات الوزارية وكافة قطاعات الأمانة العامة بكافة تفاصيلها".

وأهدى الهدمي، الأمين العام للجامعة العربية نسخة من "المصحف المقدسي".

المصدر: وكالة "وفا"