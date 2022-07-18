الجزائر.. إلغاء جميع المناقشات وحفلات التخرج بكلية الحقوق بسبب حريق (فيديو)

أعلن عميد كلية سعيد حمدين للحقوق في الجزائر العاصمة عن إلغاء جميع مناقشات وحفلات التخرج للماستر المبرمجة اعتبارا من الغد، بسبب حريق اندلع إثر استخدام ألعاب نارية في حفل تخرج طالبة.

وجاء إلغاء الحفلات، بسبب الحريق الذي نشب في كلية الحقوق اثر احتفال طالبة بتخرجها في شهادة الماستر" استعملت فيه الألعاب النارية.

وسيتم إصدار تعليمة وزارية صارمة، تمنع احتفالات التخرج بالألعاب النارية، فيما تتجه إدارة كلية الحقوق نحو مسائلة المتسببين في الحادثة.

حريق على مستوى جامعة الجزائر 1 - كلية الحقوق سعيد حمدين بالعاصمة سببها فيميجان طلبة احتفلوا بتخرج زميلهم pic.twitter.com/JiVokla1LX — ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) July 18, 2022

المصدر: "النهار"