وزير الخارجية العراقي: مستمرون بجهودنا لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الاثنين، أن العراق مستمر بجهوده لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان للوزارة أن حسين بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الملفات ذات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية ومواضيع إقليمية في مقدمتها الحوار الإيراني - السعودي في بغداد.

وأضاف أن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الوزير إلى مشاركة العراق في قمة جدة التي عقدت يوم السبت الماضي في المملكة العربية السعودية.

وأشار حسين إلى أن الحكومة العراقية أجرت حوارات ومشاورات لازمة في قمة جدة بشأن التعاون الإقليمي.

وتابع وزير الخارجية العراقي قائلا إن بلاده تواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفقا للبيان، فإن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان شكر العراق على جهوده ودوره البناء في إطلاق ومتابعة الحوارات الإقليمية في سياق تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية بالمنطقة.

وأعلن الوزير الإيراني استعداد بلاده لمواصلة تبادل الأفكار بشأن الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.

المصدر: RT