أبو الغيط لوزير شؤون القدس: لا بد من تعزيز صمود الفلسطينيين

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الاثنين، وزير شؤون القدس الفلسطيني الدكتور فادى الهدمى، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول أوضاع مدينة القدس في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا المقدسيون على يد القوات الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أعرب عن تقديره الكامل للصمود الفلسطيني في المدينة برغم ممارسات الاحتلال وخططه.

وأكد الأمين العام أهمية تعزيز الدعم العربي لهذا الصمود بكافة الوسائل الممكنة، سياسيا واقتصاديا ومعنويا.

كما شدد على أن قضية القدس تهم كل عربي ومسلم ولا ينبغي أن يتحمل عبئها الفلسطينيون وحدهم، موضحا أن ممارسات الاحتلال في المدينة تهدد بإشعال صراعات دينية خطيرة.

واستمع أبو الغيط باهتمام لاستعراض شامل قدمه الوزير الفلسطيني، متناولا المحاولات المستمرة للحكومة الإسرائيلية التضييق على الوجود الفلسطيني في المدينة وحصاره بالمستوطنات، فضلا عن السعي إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا عبر تكثيف الاقتحامات التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة للحرم القدسي الشريف.

المصدر: RT