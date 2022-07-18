خبير: إثيوبيا تكمل تخزين المليار الأول من ماء النيل بسد النهضة

قال الخبير المصري عباس شراقي في حديث لـRT، إن الأقمار الصناعية اليوم الاثنين، أظهرت أنه بعد مرور 7 أيام من بدء التخزين الثالث بسد النهضة، اكتمل حجز أكثر من مليار م3 في السد.

وأشار الشراقي إلى استمرار فتح بوابتى التصريف (60 مليون م3/يوم)،، مبينا أن ذلك يتضح من مقارنة مستوى البحيرة اليوم بأعلى مستوى للبحيرة في سبتمبر الماضي.

وأفاد بأن إجمالي إيراد الأسبوع الماضي يبلغ حوالى 1.5 مليار م3 تم تصريف نصف مليار م3 من خلال بوابتي التصريف وحجز المليار المتبقي.

RT

وتظهر بعض الصور من الموقع استمرار وضع الخرسانة لمزيد من تعلية الممر الأوسط الذي يصل ارتفاعه حاليا حوالي 590 متر فوق سطح البحر، والمستهدف الوصول إلى 590 متر.

ومن المتوقع للتخزين الثالث أن يكون حوالي 5 مليار م3 بالاضافة إلى تخزين العامين الماضيين ليصبح الاجمالي حوالى 13 مليار م3.

وتطالب مصر والسودان، إثيوبيا باتفاق عادل وملزم لتوزيع مياه نهر النيل يحفظ حقوق دول المصب. وعلى الرغم من المفاوضات الماراثونية التي استمرت لسنوات لم تتوصل الدول الثلاث لاتفاق حتى الآن.

RT

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT