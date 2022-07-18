السعودية.. بدء ترقيم فنادق "ريع بخش" بمكة تمهيدا لإزالتها

بدأت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ترقيم الفنادق الواقعة في حي "ريع بخش" (طريق عمر بن الخطاب)، تمهيدا لإزالتها.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن هذه الإجراءات تشير إلى أن هذه الإزالات ستكون ضمن مشروع إزالة وتطوير حي الكدوة الذي سبق أن أعلنته الهيئة سابقا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الترقيم الخاص بالإزالة كان للفنادق التي تقع على طريق عمر بن الخطاب، المنطلق من الحرم المكي باتجاه حي كدي.

يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كانت قد أعلنت أنها ستستأنف أعمال الإزالة في منطقة الكدوة العشوائية ابتداء من نهاية شهر يوليو 2022.

وتصل المساحة الاجمالية لمنطقة التطوير إلى أكثر من 600 ألف م².

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية