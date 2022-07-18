الإمارات.. ضبط 29.3 كغ من الحشيش

ضبطت قوات الجمارك الإماراتية في رأس الخيمة كمية من الحشيش المخدر مخبأة بطريقة احترافية في الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات، أثناء محاولتها دخول الدولة.

وأثناء التفتيش لوحظ من قبل المسؤول بعض التغييرات لإطار المركبة الاحتياطي وعندها تم أخذ الإطار وفحصه للتأكد ما إذا كان هناك مواد مشتبه بها وقد تبين وجود مادة مخدر الحشيش عبارة عن 28 كيسا ووزنها 29.3 كيلو غرام حيث تم التحفظ على السائق والمواد المضبوطة والتواصل مع الجهات المختصة وتسليمهم.

وقال مدير عام دائرة الجمارك في رأس الخيمة محمد المحرزي إن يقظة مفتشي جمرك الدارة والحس الأمني لديهم قادت إلى هذه الضبطية النوعية وذلك انعكاسا واضحا للجهود التي تبذلها دائرة الجمارك في تطوير كوادرها البشرية ودعمهم بشكل دائم بأحدث أجهزة التفتيش والفحص.

المصدر: "البيان"