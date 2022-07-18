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السفارة السعودية في إسبانيا تحذر السعوديين من حرائق الغابات

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السفارة السعودية في إسبانيا تحذر السعوديين من حرائق الغابات
Gettyimages.ru
السفارة السعودية في إسبانيا تحذر رعاياها
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دعت سفارة السعودية في إسبانيا السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الحرائق والتقيد بتعليمات السلطات المحلية في إسبانيا.

وقالت السفارة إن ذلك نظرا لما تشهده مختلف المناطق بمملكة إسبانيا من اندلاع الحرائق في العديد من الغابات.

وأكدت أنه بإمكان المواطنين التواصل مع قسم شؤون السعوديين لطلب المساعدة وللحالات الطارئة عبر الهاتف.

وأسفرت موجة حر غير مسبوقة تشهدها إسبانيا عن مصرع أكثر من 80 شخصا خلال 3 أيام، حيث سجلت الحرارة 45 درجة مئوية، حسب وكالة EFE.

وأشار معهد "كارلوس الثالث" للصحة إلى أنه بين 10 و12 يوليو، توفي 84 شخصا في إسبانيا بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء، فيما ذكرت صحيفة "نيوس" أن معظم الضحايا تزيد أعمارهم عن 85 عاما.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية مستوى التحذير من الطقس في معظم المناطق إلى الأصفر (خطر) والبرتقالي (خطر كبير) بسبب موجة الحر.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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