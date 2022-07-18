السفارة السعودية في إسبانيا تحذر السعوديين من حرائق الغابات

دعت سفارة السعودية في إسبانيا السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الحرائق والتقيد بتعليمات السلطات المحلية في إسبانيا.

وقالت السفارة إن ذلك نظرا لما تشهده مختلف المناطق بمملكة إسبانيا من اندلاع الحرائق في العديد من الغابات.

وأكدت أنه بإمكان المواطنين التواصل مع قسم شؤون السعوديين لطلب المساعدة وللحالات الطارئة عبر الهاتف.

لطلب المساعدة وللحالات الطارئة يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين على الهواتف التالية:

0034672538005

0034690011111 — Emb. Arabia Saudí en España (@KSAembassyES) July 18, 2022

وأسفرت موجة حر غير مسبوقة تشهدها إسبانيا عن مصرع أكثر من 80 شخصا خلال 3 أيام، حيث سجلت الحرارة 45 درجة مئوية، حسب وكالة EFE.

وأشار معهد "كارلوس الثالث" للصحة إلى أنه بين 10 و12 يوليو، توفي 84 شخصا في إسبانيا بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء، فيما ذكرت صحيفة "نيوس" أن معظم الضحايا تزيد أعمارهم عن 85 عاما.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية مستوى التحذير من الطقس في معظم المناطق إلى الأصفر (خطر) والبرتقالي (خطر كبير) بسبب موجة الحر.

المصدر: وسائل إعلام سعودية