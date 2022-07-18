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العراق.. الصدر يتهم المالكي "بتأجيج الفتنة" ويطالبه بتسليم نفسه للقضاء

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العراق.. الصدر يتهم المالكي
AP زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر
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طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بتسليم نفسه إلى الجهات القضائية، واتهمه بتأجيج الفتنة.

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جاء ذلك في تغريدة نشرها الصدر عبر "تويتر" رد فيها على ما قال إنه تهديد من حزب الدعوة. (حزب المالكي).

وقال الصدر إن "العجب كل العجب أن يأتي التهديد من (حزب الدعوة) المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب".

وطالب الصدر بـ "إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قيادات الكتل المتحالفة معه (مع المالكي) من جهة، ومن كبار عشيرته من جهة ثانية)".

واستنكر الصدر اتهامه "بالعمالة لإسرائيل" و"بقتل العراقيين".

وكانت انتشرت تسريبات للمالكي يرد فيها تلك الاتهامات للصدر، وهو ما نفاه الأخير عبر مكتبه.

 

المصدر: RT

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