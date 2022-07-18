رئيس الجزائر يعلن توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بالغاز

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري.

وأشرف تبون مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر، على مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة بين البلدين، في عدّة قطاعات.

وقال تبون في تصريح لدى ختام مراسم التوقيع: "تطرقت في حديثي مع رئيس الوزراء الإيطالي إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في محيطنا المغاربي"، مضيفا: "كانت المحادثات فرصة لتبادل وجهات النظر بين البلدين، حول العديد من القضايا الإقليمية، في خضم الوقع الراهن، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأفاد بأن "عقد اللجنة المشتركة العليا الرابعة، بين الجزائر وإيطاليا، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، يمثل لبنة إضافية إلى ما أنجز في مجال دعم الشراكة بين البلدين"، معلنا "أننا سنوقع غدا اتفاقا هاما مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليار دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي".

المصدر: "الشروق"