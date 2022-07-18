الجيش السوري يعزز مواقعه في ريفي حلب والرقة بالدبابات (فيديو + صور)

أفادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري انتشرت في مناطق عدة بريفي حلب والرقة الشماليين القريبين من الشريط الحدودي.

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وأشارت "سانا" إلى أن "وحدات من الجيش العربي السوري قامت بتعزيز مواقعها في مدينتي عين عيسى وعين العرب بريفي الرقة وحلب"، لافتة إلى أن "هذا الإجراء يأتي في سياق الخطوات التي تقوم بها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الجغرافيا السورية".

وبحسب "سانا"، فإن تعزيزات الجيش السوري تأتي "في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على المناطق والقرى والبلدات الآمنة واستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية بقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المواطنين ونزوح مئات الأسر إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

المصدر: "سانا"