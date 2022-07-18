مصر.. تعليق رحلات المنطاد في الأقصر

قررت وزارة الطيران المدني المصرية تعليق نشاط طيران المناطيد الهوائية إلى حين التحقيق في واقعة سقوط منطاد صباح الاثنين في محافظة الأقصر السياحية في جنوب البلاد أسفر عن إصابة شخصين.

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وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تم تعليق نشاط طيران البالون لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم للتحقيق في الواقعة".

وأضافت أنه أثناء تنفيذ رحلات المناطيد الصباحية في الأقصر حيث كانت سرعة الريح 3 عقدات على سطح الأرض، ارتفعت سرعة الرياح إلى سبع عقدات بعدما وصلت البالونات إلى ارتفاع 60 مترا تقريبا عن الأرض.

المصدر: القاهرة 24