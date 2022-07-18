"سانا": مراسل قناة الإخبارية السورية المعتقل لدى "قسد" يبدأ إضرابا عن الطعام

أفادت وكالة "سانا" بأن الصحفي محمد الصغير، مراسل قناة الإخبارية السورية في الحسكة، المعتقل لدى "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدأ إضرابا عن الطعام في معتقله.

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وبحسب "سانا"، فإن "الصحفي المعتقل في سجون الميليشيا منذ عام 2019 بدأ إضرابا عن الطعام في معتقله، بعد 3 سنوات على اعتقاله".

وأشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى أن "الحالة الصحية للصحفي المعتقل محمد الصغير كانت قد تدهورت مؤخرا بسبب التعذيب الذي تعرض له في سجون ميليشيا قسد".

وأوضحت أن "الصحفي محمد الصغير من مواليد 1968 وعمل في عدة وسائل إعلامية سورية والتحق بفريق الإخبارية السورية كمراسل لها في مدينة القامشلي عام 2014 وغطى مختلف الأحداث والأخبار المحلية والميدانية حيث قام خلال العام 2019 بتغطية أحداث الحرائق المفتعلة في حقول القمح والشعير في الجزيرة السورية لتقوم ميليشيا "قسد" باختطافه بتاريخ 7 يونيو 2019 وحتى تاريخه".

المصدر: "الوطن" + "سانا"