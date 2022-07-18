سامح شكري من حوار "بطرسبرغ": علينا السعي جميعا لسد الفجوات المرتبطة بقضية المناخ

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أن "علينا السعي جميعا لسد الفجوات المرتبطة بقضية المناخ".

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وخلال كلمته في الجلسة الأولى لحوار "بطرسبرغ" للمناخ تحت عنوان "الطريق إلى "COP 27"، قال سامح شكري إن "تمويل تغير المناخ هو مكون أساسي في القضايا الدولية، وإن قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ على رأس أولويات الرئاسة المصرية"، مضيفا: "ونرحب بكل الدعم من أجل إنجاحها".

وافتتح شكرى ونظيرته الألمانية الجلسة الافتتاحية لحوار "بطرسبرغ" صباح اليوم الاثنين، حيث يعقد هذا الحوار في الفترة بين 18-19 يوليو في مدينة بون الألمانية، وتترأسه ألمانيا بمشاركة مصر التي تستضيف قمة المناخ "COP 27"، ويشهد مباحثات تمهيدية ومقاربات وتوافقات بشأن قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.

المصدر: "بوابة الأهرام"