القوات الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة وتفجر أبواب عدد من المنازل

اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين، 11 مواطنا فلسطينيا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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وأفاد موقع "معا" الإخباري بأن "قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الجلزون شمال رام الله، 3 شبان وهم، محمد نخلة، موسى شراكة، سلام الطيراوي، فيما اعتقلت من بيتا جنوب نابلس، الشاب حامد جاسر".

وذكر "معا" أنه "تم اعتقال كل من حمزة عمرو، وضياء عمرو دورا جنوبي الخليل، وعمر برقان من منطقة المحاور، والمواطنة غدير أبو حماد من نفس المحافظة".

وأشار الموقع إلى أن "مواجهات عنيفة ندلعت الليلة الماضية عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق منها كفر عقب، ومخيم قلنديا شمال القدس"، في حين "اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم شعفاط، وأقدمت على تفجير أبواب عدد من المنازل".

المصدر: "معا"