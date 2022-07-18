الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان حلق فوق السعودية قبل ثلاثة أشهر

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال ران كوخاف في حديث لقناة i24news الأحد، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، حلق فوق أراضي السعودية قبل ثلاثة أشهر.

إقرأ المزيد

جاء هذا التصريح بعد وقت قصير على إعلان السعودية أنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.

وقدمت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" في وقت سابق الأحد، طلبا رسميا إلى السعودية للسماح لها بالتحليق فوق أراضيها هذا الأسبوع.

وتطرق المتحدث أيضا إلى زيارة كوخافي المقبلة إلى المغرب الاثنين، مشيرا بشكل خاص إلى المشاركة الأولى للجيش الإسرائيلي كمراقب في التدريبات العسكرية الدولية "الأسد الإفريقي" في المغرب.

وقال: "شارك ضباط إسرائيليون في تمرين بزيهم العسكري مع العلم الإسرائيلي في المغرب نهاية يونيو، ونحن الآن نستعد لزيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، سوف نتدرب معا، ونطور علاقاتنا الدفاعية والتعاون في التدريب والاستخبارات، كل ذلك في إطار اتفاقيات إبراهيم والعلاقات الثنائية مع المغرب".

المصدر: i24news