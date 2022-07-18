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"عكاظ": البيت الأبيض يتراجع ويؤكد صحة الرواية السعودية حول تصريحات بايدن

أخبار العالم العربي

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن
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تراجع البيت الأبيض عن تصريح الرئيس جو بايدن حول ما قاله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي خلال قمة جدة مؤخرا.

وقام البيت الأبيض رسميا بتصحيح التصريح، حيث جاء التعديل الجديد متوافقا مع رواية الجانب السعودي على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.

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وكان مصدر سعودي قد أكد أن ولي العهد، أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تطرق سريع حول حادثة جمال خاشقجي، بأن السعودية اتخذت جميع الإجراءات القانونية من تحقيق ومحاكمات، لحين صدور الأحكام وتنفيذها.

وأضاف المصدر الذي حضر المباحثات بين الجانبين السعودي والأمريكي، أن بن سلمان قال لبايدن إن السعودية وضعت إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل.

كما ذكر ولي العهد أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في العام نفسه الذي وقعت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قُتل صحفيون آخرون في أماكن أخرى من العالم.

وأشار ولي العهد إلى أن الولايات المتحدة قامت أيضا بعدد من الأخطاء كحادث سجن أبو غريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجددا.

كما أشار لمقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتساءل عما قامت به الولايات المتحدة ودول العالم من إجراءات بشأنها.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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