مصر.. اشتباكات بين أهالي قرية دنديط وتجار المخدرات في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص في اشتباكات وقعت يوم الأحد بين خارجين على القانون من تجار المخدرات بقرية دنديط مركز ميت غمر بالدقهلية، وأبناء القرية.

وانتقلت قوات الأمن إلى هناك، حيث تبين قيام عدد من البلطجية وتجار المخدرات بإثارة الذعر واشتبكوا مع الأهالي وأطلقوا بعض الأعيرة النارية مما تسبب في إصابة 3 بإصابات مختلفة وذلك بمنطقة المقابر.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط عدد منهم وتواصل جهودها لضبط باقي الفارين.

وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري