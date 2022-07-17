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الخارجية الفلسطينية: الاقتحامات والصلوات التلمودية في الأقصى استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية

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الخارجية الفلسطينية: الاقتحامات والصلوات التلمودية في الأقصى استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية
AP Mahmoud Illean
صورة أرشيفية
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دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى وباحاته وأداءهم صلوات تلمودية هناك يوم أمس الأحد، بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.

واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها مساء يوم الأحد، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".

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المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

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