مصر.. إقالة رئيس الهيئة القومية للأنفاق بسبب لوحات كلية البنات

أعلنت وزارة النقل المصرية إقالة اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على خلفية أزمة لوحات محطة مترو كلية البنات بالخط الثالث للمترو.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تي.بي" ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، قد أعلنت مؤخرا أنها تتابع عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، على خلفية استخدام تصميمات فنية منقول من أعمال فنان روسي دون تصريحه بذلك، في المشروع الثقافي بمحطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث.

المصدر: الوطن المصرية