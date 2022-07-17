حزب الله لإسرائيل: نحن أسياد هذا البلد وسترون كل بأسنا حين تخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني عن حزب الله النائب محمد رعد، أن الحزب لا يتمنى الحرب، لكنه جاهز ومتهيئ لها.

وقال رعد في تصريحات نقلها موقع "العهد" الإخباري، موجها كلامه لإسرائيل: "الغاز في منطقتنا الاقتصادية الخاصة هو حق لنا ونحن أولى من كل العالم بأن نستثمر حقنا في مياهنا وفي غازنا".

وأضاف: "عندما نشير إلى أن خيار حرب يتيح لنا أن نعيش بكرامة وأن لا نمتهن التزلف ولا التسول من الآخرين ولا طلب الأعطيات منه، إنما نريد أن نقول إننا الأحرار ويجب أن تعرفوا مع من تتعاملون".

وتابع: "لا نتمنى الحرب لكننا جاهزون لها ومتهيئون لها وإذا رأيتم من قائدنا الشهيد في مطلع مقاومتنا بعض البأس منه وممن لحقه من الشهداء، فسترون كل بأسنا في الأيام المقبلة حين تخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان".

وقال: "لن نتنازل عن حقنا في استثمار ثرواتنا وفي رسم حدود سيادتنا، نحن الذين نقرر ذلك، ونقف إلى جانب كل مخلص في هذه الدولة من أجل أن نحمي كرامة البلد وأبنائه من كل الطوائف وكل المناطق حتى الذين لا يقدرون الأمور ولا يحسنون فهم الأوضاع".

وأشار إلى أن "عهدهم لكل أبناء المقاومة وأهلها ولجميع اللبنانيين الشرفاء التمسك بخيار المقاومة لنحفظ سيادتنا في بلدنا".

وتابع: "نحن الشعب اللبناني أسياد هذا البلد ونحن الذين نرسم سياساته وفق مصالح أبنائنا وأجيالنا المقبلة وليس وفق البرامج التي تعدّها الغرف السوداء".

وختم قوله: "سيكتشف هؤلاء أن الرهان على العدو الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث لا طائل منه وأن العدو الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا وهذا ما سيكون نتيجة فعل شعوب هذه المنطقي بدءا من الشعب الفلسطيني المقاوم في الداخل وصولا إلى كل الشعوب المقاومة في منطقتنا"، حسب موقع قناة "MTV" اللبنانية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية