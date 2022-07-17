سوريا.. العثور على جثة جديدة في مخيم الهول 

أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" العثور على جثة إمرأة في حفرة للصرف الصحي بمخيم "الهول" الذي يوصف بأنه أخطر مخيم في العالم.

وأفادت وكالة "هاوار" الكردية السورية بعثور قوى الأمن الداخلي على جثة امرأة مقتولة، وملقاة في حفرة فنية مخصصة للصرف الصحي في القطاع الخامس المخصص لقاطني المخيم السوريين، ليرتفع بذلك عدد من قتلوا منذ بداية العام الجاري إلى 29 بين رجال ونساء.

وأضافت أنه لم يتم التعرف بعد على هوية المرأة، نظرا لانتفاخ الجثة.

ويعد مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، لما يضمه من عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي الأكثر تطرفا، بين سوريين وعراقيين وأجانب، لاسيما الذين وصلوا المخيم في فبراير عام 2019، ممن خرجوا واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال حملة "عاصفة الجزيرة" على آخر معاقل "داعش" في بلدة الباغوز.

ويضم مخيم الهول المؤلف من 9 قطاعات، وفق سجلات إدارة المخيم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 56 ألفا و97 شخصا، بينهم 29 ألفا، و152 شخصا، يحملون الجنسية العراقية؛ بين شباب ورجال ونساء وأطفال ضمن 7 آلاف و791 أسرة.

ويصل عدد السوريين منهم إلى 18 ألفا و863 شخصا بين شباب ورجال ونساء وأطفال، ضمن 4 آلاف 998 أسرة.

فيما يصل تعداد نساء وأطفال "داعش" الأجانب إلى 8 آلاف و109 أشخاص، ضمن 2416 أسرة، ينحدرون من 54 جنسية أجنبية، ويقطنون قطاعا منعزلا يعرف "بقطاع المهاجرات".

المصدر: وكالة "هاوار"