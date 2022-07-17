السودان يفتح معبر القلابات ردا على حسن نية إثيوبيا

أعلنت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني اليوم الأحد، إعادة فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن القضايا الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

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وحسب البيان فإن هذه الخطوة تأتي "في إطار المباحثات التي انطلقت بين قيادة جمهوريتي السودان وإثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن التوصل إلى حلول عاجلة ودائمة للمشكلات التي تنشب بين البلدين في المناطق الحدودية وفي مقابل اجراءات حسن النية التي أبداها الجانب الإثيوبي في منع تسلل العناصر المسلحة إلى الأراضي السودانية".

ويشمل القرار، الذي اتخذته اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن وبحضور المكون العسكري، فتح معبر القلابات الحدودي اعتبارا من اليوم أمام الحركة بين البلدين طبقا للإجراءات القانونية المتعارف عليها، إضافة إلى تكثيف مراقبة الحدود الدولية ومنع حركة أي عناصر مسلحة بين البلدين مع إحكام التنسيق بين الجانبين".

المصدر: وكالة سونا السودانية