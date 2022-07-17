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مصر.. السيطرة على حريق ضخم بمحيط معبد الكرنك بالأقصر (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. السيطرة على حريق ضخم بمحيط معبد الكرنك بالأقصر (صور)
Gettyimages.ru
مصر.. السيطرة على حريق هائل بمحيط معبد الكرنك بالأقصر دون خسائر في الأرواح (صورة من الأرشيف)
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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر المصرية في السيطرة على حريق ضخم اندلع عصر الأحد، في كرم نخيل بمنطقة السبتية بمحيط معبد الكرنك وسط مدينة الأقصر.

وأسفر الحريق عن التهام 17 شجرة نخيل وستارة من البوص على إحدى العمارات السكنية بالطابق الثالث دون وقوع إصابات أو وفيات.

مصر.. السيطرة على حريق ضخم بمحيط معبد الكرنك بالأقصر (صور)
موقع "القاهرة 24" المصري
مصر.. السيطرة على حريق ضخم بمحيط معبد الكرنك بالأقصر (صور)
موقع "القاهرة 24" المصري
مصر.. السيطرة على حريق ضخم بمحيط معبد الكرنك بالأقصر (صور)
موقع "القاهرة 24" المصري
مصر.. السيطرة على حريق ضخم بمحيط معبد الكرنك بالأقصر (صور)
موقع "القاهرة 24" المصري

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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