مصر.. السيطرة على حريق ضخم بمحيط معبد الكرنك بالأقصر (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر المصرية في السيطرة على حريق ضخم اندلع عصر الأحد، في كرم نخيل بمنطقة السبتية بمحيط معبد الكرنك وسط مدينة الأقصر.

وأسفر الحريق عن التهام 17 شجرة نخيل وستارة من البوص على إحدى العمارات السكنية بالطابق الثالث دون وقوع إصابات أو وفيات.

موقع "القاهرة 24" المصري

موقع "القاهرة 24" المصري

موقع "القاهرة 24" المصري

موقع "القاهرة 24" المصري

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري