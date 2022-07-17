عودة العمال الأردنيين للعمل في إسرائيل

أعلن حساب "إسرائيل بالعربية" عودة 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيلات الساحلية، وعودة 300 آخرين للعمل في قطاعات البناء والصناعة والخدمات.

ويأتي تنفيذ الإجراء اعتبارا من الأول من شهر أغسطس المقبل حيث يدخل ويخرج العمال يوميا عبر معبر رابين، مع إلغاء متطلبات الإقامة بسبب قيود فيروس كورونا.

اعتبارا من الأول من شهر أغسطس المقبل يعود 2000 عامل أردني للعمل في فنادق إيلات🇮🇱 فضلا عن عودة 300 عامل🇯🇴 من عدة تخصصات تشمل البناء والصناعة وتقديم الخدمات المتنوعة إلى العمل بالمدينة أيضا. ويدخل ويخرج العمال يوميا عبر معبر رابين مع إلغاء متطلبات الإقامة بسبب قيود فيروس كورونا pic.twitter.com/EW4EQ0wzq8 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 17, 2022

وقالت مراسلة RT إنه ووفقا لقرار الحكومة ووزارة الخارجية الإسرائيلية وسلطة السكان والهجرة في الجانب الإسرائيلي والسلطة الاقتصادية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الجانب الأردني، وقعوا ترتيبات عودة العمال الأردنيين المرخص لهم بالعمل في مدينة إيلات.

وقال نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلي عوديد يوسف: "مشروع العمال الأردنيين في إيلات من المشاريع الرائدة بيننا وبين المملكة الأردنية".

وأضاف "هذه خطوة أخرى تقارب مع جيراننا عبر الحدود.. نحن سعداء بهذا التعاون ونأمل في توسيعه في المستقبل".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية