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عودة العمال الأردنيين للعمل في إسرائيل

أخبار العالم العربي

عودة العمال الأردنيين للعمل في إسرائيل
Gettyimages.ru
عودة العمال الأردنيين للعمل في إسرائيل
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أعلن حساب "إسرائيل بالعربية" عودة 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيلات الساحلية، وعودة 300 آخرين للعمل في قطاعات البناء والصناعة والخدمات.

ويأتي تنفيذ الإجراء اعتبارا من الأول من شهر أغسطس المقبل حيث يدخل ويخرج العمال يوميا عبر معبر رابين، مع إلغاء متطلبات الإقامة بسبب قيود فيروس كورونا.

وقالت مراسلة RT إنه ووفقا لقرار الحكومة ووزارة الخارجية الإسرائيلية وسلطة السكان والهجرة في الجانب الإسرائيلي والسلطة الاقتصادية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الجانب الأردني، وقعوا ترتيبات عودة العمال الأردنيين المرخص لهم بالعمل في مدينة إيلات.

وقال نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلي عوديد يوسف: "مشروع العمال الأردنيين في إيلات من المشاريع الرائدة بيننا وبين المملكة الأردنية".

وأضاف "هذه خطوة أخرى تقارب مع جيراننا عبر الحدود.. نحن سعداء بهذا التعاون ونأمل في توسيعه في المستقبل".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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