الدبيبة: لا تدخلات خارجية بتعيين رئيس لمؤسسة النفط الليبية

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وجود أي تدخلات خارجية في قرار تشكيل مجلس جديد لمؤسسة النفط الليبية.

وقال الدبيبة إن تعيين مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية، نافيا عقد أي صفقة بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة السابق برئاسة مصطفى صنع الله.

وأضاف خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الجديد في العاصمة طرابلس، أن تكليف مصطفى صنع الله برئاسة مجلس إدارة المؤسسة "لم يكن قانونيا"، مشيرا إلى تكليفه من قبل وكيل وزارة النفط في حكومة الإنقاذ الوطني السابقة في العام 2014.

ودعا الدبيبة من لديه أي شكوى بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى اللجوء إلى القضاء، مؤكدا أنه لا يوجد أي تدخل خارجي في هذا الملف.

واعتبر أن الأجندة الوحيدة لتغيير مجلس الإدارة هي فتح حقول النفط وتحسين حياة الليبيين.

وأضاف الدبيبة خلال الاجتماع أن الصفقة السياسية الحقيقية التي تتطلبها ليبيا حاليا هي إجراء الانتخابات، نافيا ما أشيع عن تسليم قطاع النفط لدولة أو غيرها، في رد على ما جاء في كلمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله.

المصدر: وسائل إعلام ليبية