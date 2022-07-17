سلطات كردستان العراق: السيارة التي قصفت في الموصل كانت تضم عناصر من حزب العمال الكردستاني

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عن هوية القتلى في القصف الذي استهدف عجلة مدنية بمدينة الموصل ظهر اليوم.



وذكر الجهاز في بيان صحفي أن "الهجوم وقع في الساعة 02:30 بعد ظهر اليوم، تحديدا قرب مدخل الشام إلى الغرب من الموصل".

وأضاف أن "المعلومات تشير إلى أن القصف استهدف سيارة كانت تقل خمسة من مسلحي حزب العمال الكردستاني وأدى إلى مقتلهم".

وأشار إلى "وجود إمرأة بين عناصر حزب العمال الكردستاني الذي قتلوا في القصف".



المصدر: RT