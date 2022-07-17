الفنان خالد الصاوي بعد إصابته بكورونا: مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس يا كورونا يا عرة
RT / Youtube
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أعلن الفنان المصري خالد الصاوي عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلق خالد الصاوي على الصورة قائلا: "مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان".
وأضاف: "هندم أهلك يا كورونا يا عرة".
يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي.
المصدر: وسائل إعلام مصرية