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الفنان خالد الصاوي بعد إصابته بكورونا: مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس يا كورونا يا عرة

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الفنان خالد الصاوي بعد إصابته بكورونا: مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس يا كورونا يا عرة
RT / Youtube
الفنان المصري خالد الصاوي
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أعلن الفنان المصري خالد الصاوي عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق خالد الصاوي على الصورة قائلا: "مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان".

وأضاف: "هندم أهلك يا كورونا يا عرة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي.

الفنان خالد الصاوي بعد إصابته بكورونا: مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس يا كورونا يا عرة

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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