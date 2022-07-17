الفنان خالد الصاوي بعد إصابته بكورونا: مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس يا كورونا يا عرة

أعلن الفنان المصري خالد الصاوي عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق خالد الصاوي على الصورة قائلا: "مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان".

وأضاف: "هندم أهلك يا كورونا يا عرة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية