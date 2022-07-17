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هل السعودية بحاجة إلى شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين؟ فيصل بن فرحان يعلق

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هل السعودية بحاجة إلى شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين؟ فيصل بن فرحان يعلق
AP
العلم السعودي
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علق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، على ما إذا كانت المملكة بحاجة إلى شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال فيصل بن فرحان: "سنشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية حيث يمكننا إيجاد أفضل الحلول لاحتياجاتنا".

وأضاف بن فرحان: "نرى الولايات المتحدة كشريك أساسي في المشتريات الدفاعية، ولكن إذا لم تتمكن السعودية من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها في مكان آخر".

المصدر: "سي إن إن"

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