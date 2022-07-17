هل السعودية بحاجة إلى شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين؟ فيصل بن فرحان يعلق

علق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، على ما إذا كانت المملكة بحاجة إلى شراء أنظمة دفاع صاروخي من الصين.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال فيصل بن فرحان: "سنشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية حيث يمكننا إيجاد أفضل الحلول لاحتياجاتنا".

وأضاف بن فرحان: "نرى الولايات المتحدة كشريك أساسي في المشتريات الدفاعية، ولكن إذا لم تتمكن السعودية من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها في مكان آخر".

المصدر: "سي إن إن"