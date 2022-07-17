أكثر من 79 ألف شخص عبروا الحدود السورية الأردنية في يوليو

أظهرت أرقام دائرة الجمارك الأردنية أن نحو 79 ألف شخص عبروا مركز حدود جابر بالاتجاهين في النصف الأول من شهر يوليو الحالي، بينما عبرت أكثر من 3300 شاحنة بالاتجاهين في الفترة نفسها.

ووفق الأرقام، فإن أكثر من 90 ألف شخص عبروا مركز حدود جابر بالاتجاهين في شهر يونيو الماضي، في حين عبر أكثر من 8500 شاحنة عبرت مركز حدود جابر بالاتجاهين في الشهر ذاته بحسب المملكة

وقال مدير مركز جابر عقيد جمركي، محمد النسور، إن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المركز بلغ 18 ألف مسافر وزائر، بالإضافة إلى 5 الآف مركبة خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف النسور أنه تم تقديم أفضل الخدمات الجمركية للمسافرين.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات مدير عام الجمارك لواء جمارك، جلال القضاة، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المسافرين والزوار على أكمل وجه من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها في المركز، وتعزيز مبنى المسافرين (الركاب) في الكادر الجمركي، والعمل بمنظومة واحدة متكاملة مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز.

وبين أنه تم بذل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة؛ لتسهيل وتيسير إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة وأمان.

من جهته أكد مدير جمارك درعا، دياب شدود، انتظام حركة نقل الأفراد والبضائع عبر أمانة جمارك نصيب الحدودية طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك ولغاية يوم أمس بكل يسر وسهولة، موضحا أن حجم الصادرات خلال هذه الفترة بلغ نحو 2000 طن غالبيتها من الخضار والفواكه فيما بلغت الواردات نحو 1000 طن من مختلف البضائع.

وكشف شدود أنه تم خلال الفترة المذكورة تسجيل خروج 416 سيارة شحن ودخول 1080 سيارة شحن أخرى بينما تم في المنطقة الحرة السورية الأردنية تسجيل 103 سيارات شحن ترانزيت إلى لبنان مبينا أن عدد السيارات السياحية الخاصة والعامة (القادمة والمغادرة) المحملة بالركاب التي عبرت الأمانة بالفترة ذاتها تجاوز الـ 2300 سيارة.

المصدر: خبرني