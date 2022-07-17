 
مباشر

السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة برئاسة فعاليات "حوار بطرسبرغ" للمناخ

أخبار العالم العربي

السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة برئاسة فعاليات
AFP
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfnr

يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، بناء على دعوة المستشار الألماني أولاف شولتس، للمشاركة في فعاليات "حوار بطرسبرغ" للمناخ.

إقرأ المزيد
بيان مصري أمريكي مشترك إثر اللقاء بين السيسي وبايدن في مدينة جدة بالسعودية
بيان مصري أمريكي مشترك إثر اللقاء بين السيسي وبايدن في مدينة جدة بالسعودية

وستنطلق فعاليات "حوار بطرسبرغ" للمناخ يوم 18 يوليو الجاري، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

هذا وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن "حوار "بطرسبرغ" يعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس المصري في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية".

وأوضح أنه "من المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا