"حميميم": إصابة جنديين سوريين بقصف في إدلب

أصيب جنديان سوريان بقصف مسلحين لمواقع القوات الحكومية في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لقاعدة "حميميم" يفغيني غيراسيموف يوم السبت، إن "الجنديين السوريين أصيبا جراء هجوم بقذائف الهاون نفذه إرهابيو "جبهة النصرة" من منطقة آفس على مواقع القوات الحكومية في محيط بلدة سركاب".

وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجل سقوط 14 قذيفة في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، منها 8 قذائف في محافظة إدلب والباقية في مدينة إدلب".

المصدر: RT