تركيا.. حملة على مواقع التواصل لمنع السوريين المجنسين من المشاركة في الانتخابات

دشن مغردون أتراك عبر "تويتر" وسما يطالب بمنع السوريين المجنسين من المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المزمعة في يونيو 2023.

وطالب المغردون الحكومة التركية بعدم السماح للسوريين المجنسين بالتصويت، تحت وسم: #SuriyelilerOyKullanmasın ( لا للسماح للسوريين بالتصويت).

وتفاعل مع الحملة مؤيدو أحزاب المعارضة ونشطاء، حيث شاركوا مقطع فيديو قالوا إنه لـ"حزب العدالة والتنمية" يشرح آلية التصويت باللغة العربية لغير الناطقين باللغة التركية.

ومع تداول مقطع الفيديو بشكل واسع في الأوساط التركية، إلا أن مغردين أتراكا كشفوا أنه "مفبرك"، وأنه يعود لحملة انتخابات البلدية عام 2019.

وشاركت الصحفية صدف كاباش في الحملة، وكتبت في تغريدة: "حزب العدالة والتنمية يقول إنه بما أن الشعب التركي لم يصوت لنا، فلنغير الشعب إذا".

AKP, madem artık bu halk bize oy vermiyor, o zaman halkı değiştirelim dedi… #SuriyelilerOyKullanmasınhttps://t.co/22gcQeIaPo — Sedef Kabaş (@SedefKabas) July 16, 2022

كما كتب سنان أوغان النائب السابق عن حزب "الحركة القومية": "حزب العدالة والتنمية يريدنا أن نفهم من هذا الفيديو أن عدد السوريين الذين سيصوتون في الانتخابات أعلى من 30 ألفا، والتي أعلن عنها وزير الداخلية سليمان صويلو، لقد أعطيت 100 مليار دولار من أموال الشعب لطالبي اللجوء، ولم يكن ذلك كافيا، والآن يمنحون "للاجئين" السلطة لتحديد مستقبلنا".







AKP’ye oy isteyen bu videodan da anlıyoruz ki oy kullanacak Suriyeli sayısı Soylu’nun açıkladığı 30 binin çok daha üzerindedir. Milletin 100 milyar dolarını Sığınmacıya yedirdiniz yetmedi şimdi de geleceğini belirleme yetkisi veriyorsunuz #TürkiyeAşkına#SuriyelilerOyKullanmasınpic.twitter.com/hzzaxtlOJ7 — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) July 16, 2022

المصدر: RT