وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي قصف مصنعا مهما لحماس الليلة الماضية

أفاد موقع "والا" العبري بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مصنعا مهما لحركة "حماس" بهجوم شنه الليلة الماضية ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال مسؤولون عسكريون للموقع إن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف مجمعا تحت الأرض لإنتاج المواد الكيماوية للصواريخ، وهو هدف عملت المخابرات الإسرائيلية على تحديد موقعه لفترة طويلة".

وأشار مصدر أمني للموقع إلى أن "هذه ضربة مهمة لقدرة حماس، ونتيجة معضلة تهريب المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة من مصر وإسرائيل، تضطر حماس إلى إنتاج مواد كيميائية بنفسها لذا فهي ضربة موجعة للغاية".







المصدر: I24