نائب مصري: إشادة بايدن بدور مصر اعتراف عالمي بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي

أكد النائب المصري علاء عابد في حديث لـRT أن إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدور مصر، اعتراف عالمي بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وصرح النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بأن هناك جملة من القضايا الهامة التي تناولها الرئيس السيسي في لقائه اليوم مع بايدن وعلى رأسها الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الاوسط.

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وأضاف للمرة الأولى التي نجد فيه موقفا حازما من الإدارة الأمريكية في قضية سد النهضة يشدد على حقوق دول المصب مصر والسودان في اتفاق عادل وملزم، مؤكدا أنه نتاج جهد كبير من الدبلوماسية المصرية توج بتأكيد الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وأشاد النائب باستعراض الجانبين لأوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، في عدة مجالات خاصة على صعيد التعاون في مجال كيفية مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب امدادات الطاقة.

كما تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أكد السيسي الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.

وأشاد النائب علاء عابد بتأكيد السيسي على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية وحرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، معتبرا تأكيد الرئيس الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة، بمثابة دليل قاطع على الاهمية الكبيرة والاهتمام العالمي بدور مصر تجاه ملف قضية السلام في الشرق الاوسط.

وأردف بالقول "تسعى مصر بعد 30 يونيو لإقامة علاقات تعاون متوازنة مع القوى العالمية الفاعلة وهو ما عبرت عنه الدبلوماسية المصرية في محافل عدة"،

ونوه عابد إلى أن التنسيق المصري مع السعودية بشكل خاص ومع دول الخليج بشكل عام كان له الأثر البالغ في ايصال رسائل مفادها أن مصر لن تدخل في أية تحالفات عسكرية موجهة إلى أي دولة مع تشديد مصر في الوقت نفسه على رفض السياسات الإيرانية في المنطقة ودعمها للحوثيين.

RT - ناصر حاتم