السلطات المصرية تخلي سبيل الصحفي عبد الناصر سلامة وعدد من النشطاء المحبوسين احتياطيا

أكدت مصادر مطلعة لـRT أن السلطات المصرية أخلت سبيل عدد من النشطاء السياسيين بينهم رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الأسبق، عبد الناصر سلامة.

كما أشارت المصادر إلى أنه تم إخلاء سبيل أحد أشهر الصحفيين المحبوسين منذ فترة المحامي والحقوقي عمرو إمام.

وأعلن المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في بيان له إخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيا من بينهم مهاب يسري الإبراشي، وبسام جلال السيد، وعمرو إمام، وعبد الناصر سلامة، ويحيى زكريا عثمان نجم، وممتاز فتحي عبد الوهاب قاسم.

وقال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي في تصريحات لـRT إن "العمل جار على إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا ومزيد من الدفعات الأخرى قريبا".

وشهدت الأسابيع الماضية إطلاق سراح عشرات من المحبوسين في قضايا رأي بقرارات عفو رئاسية تزامنا مع دعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحوار وطني شامل شمل معظم القوى السياسية في مصر باستثناء جماعة "الإخوان المسلمين".

المصدر: RT